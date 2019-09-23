來動物園看可愛動物，也可觀察保育員，他們可是樣樣精通！台北市立動物園裡有一群行為似乎頗神秘的人，總是來無影去無蹤地，在園區內意想不到的地方穿梭！他們正是動物園不可或缺的動物保育員。為了照顧各種類別的動物，他們可是要身懷十八般武藝般，去努力配合各種動物的生活需求，這可不是一般人能輕易勝任的工作！

保育員用消防水帶為紅毛猩猩製作行為豐富化玩具。（台北市立動物園提供）

台北市立動物園中的動物物種多達350種以上，各種動物又有著截然不同的生活需求。為了符合各種動物生態習性所設計的照養場地，對動物而言，生活還算舒適方便，但對照養他們的保育員卻是充滿挑戰，面對在山坡邊飛簷走壁的山羊、樹冠層趴趴走的樹獺、或是大型水池裡悠游的象魚，保育員無論爬坡、攀高、甚至潛水，都算工作的日常。為了提升動物的福利，保育員經常還要絞盡腦汁，想方設法來增加動物們生活的豐富性，例如變身為木工，製作專屬動物的環境豐富化裝置，或是成為水電工，為動物調控溫濕度，好讓來自不同生態環境的動物，都能享有舒適的生活。

保育員換上潛水裝備，準備下水清理水池。（台北市立動物園提供）

每當保育員出現在靠近動物的地方時，通常是有任務的，有時是為了維護動物的生活環境，更多的時候也是為了觀察動物的健康狀況。在動物活動場的屋頂上，常常都會看見頂著豔陽、提著水桶的保育員，他們除了餵食動物的工作外，觀察動物更是他們的重點任務。今年7月全新開幕的穿山甲館，有著仿照熱帶雨林生態環境的大型水池，因為陽光豐沛和養分充足，是非常適合魚類生活的環境，但同時也容易成為藻類滋生的空間，為了保持水質的清潔，也提升民眾從半隧道水下視窗的參觀視線品質，保育員就得化身潛水員，背著潛水裝備下水清理視窗，他們辛苦的水下身影也常常成為參觀民眾爭相搶拍的畫面。

保育員變身美髮師，幫羊駝修剪毛髮。（台北市立動物園提供）

下次到動物園參觀時，如果看見保育員的身影，記得要向他們致上最高的敬意，也請注意不要發出太大的聲響。因為保育員在與動物近距離接觸時，需要非常的專注，以免漏看了細節，形成動物健康上的疑慮，或是讓動物受到驚嚇，造成保育員的傷害。

清理河馬水池時，保育員必須駕駛「小山貓」將一車車的糞便運送到固定的集中處。（台北市立動物園提供）

(中時電子報)