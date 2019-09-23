AI（人工智慧）為人類生活帶來便利，但也造成社會運作衝擊。科技部今天發布「人工智慧科研發展指引」，「以人為本」、「永續發展」及「多元包容」為核心價值，國內科研人員都要遵循，以避免AI造成社會災難。

為降低AI科技研發的潛在疑慮及風險，消弭AI偏見、歧視與排除等情形，先進國家及組織紛紛研擬相關基本準則，例如歐盟「值得信賴的人工智慧倫理準則」、日本「以人為本AI社會原則」、經濟合作暨發展組織（OECD）的「AI道德設計準則」等。

近年來我國政府與民間均積極投入AI研發與應用，科技部因此提出「人工智慧科研發展指引」，提供我國AI科研人員遵循參考，完善我國科研環境，並與國際趨勢同步。

科技部長陳良基表示，AI就像是刀子、火，有善有惡，發展AI可以為人類生活帶來便利性，但如果使用不當，也可能造成災難。AI是個強大的工具，它的威力非常強，對未來人類的影響，「不是大好就是大壞」。

陳良基說，一般軟體設計完後，它的功能大概就定了，但AI不一樣，它會不斷演化及學習，人類要有能力掌控它，才不會發生災難。譬如自駕車上路後如果出現問題，在法律歸屬上，應該不只是車廠有責任，連程式開發者都必須負責。這樣的規範，主要是擔心開發AI的人，故意在設計上去傷害人。

陳良基表示，目前國內有台大、清大、交大及成大等4個大學有AI研究中心，他今天特別找這些研究中心的主任來畫押，未來從事AI研究時， 一定要遵循科技部「人工智慧科研發展指引」；如果沒有，將影響到申請科技部經費。

科技部「人工智慧科研發展指引」，強調「以人為本」、「永續發展」及「多元包容」等三大核心價值，進而延伸出八項指引，包括「共榮共利」、「公平性與非歧視性」、「自主權與控制權」、「安全性」、「個人隱私與數據治理」、「透明性與可追溯性」、「可解釋性」及「問責與溝通」等。

108年版的「人工智慧科研發展指引」，期待國內從事AI研究與應用的人員，能遵依資料來源與原始碼應明確記錄、保存與追蹤、程式碼與演算法等具可解釋性，及如介面有問題時應能介入或中指等要求

(中時 )