最近天氣微涼，總統大選卻才開始白熱化，教育團體也趁機要求各個總統大選候選人對教育政策表態。全國教師工會總聯合會23日指出，國中國小裝冷氣已經是全民共識，但是各縣市因為財政狀況，裝設情況非常混亂，電費、維修費也是問題；全教總認為這不該是學校或地方政府承受，而該由中央統一處理，以因應氣候異常議題，要求各總統候選人提出對策。

全教總理事長張旭政表示，過去一年全教總發現各縣市雖關切國中、國小裝冷氣問題，但是作法差很多。最積極的金門、連江，全縣國中國小都裝冷氣且由政府付電費；澎湖編經費分三年完成。六都之中，台北、桃園、高雄宣示全面裝設；台中表示會逐年編列；新北市則只有國三裝設。台南市沒有規劃。

其他縣市以嘉義市最積極，今年底前全面裝設；雲林縣以企業捐助和租賃支應，計畫明年底前完成；新竹市、嘉義縣逐年編列經費；新竹縣補助「有意」裝冷氣的學校，屏東縣要做問卷調查，台東縣補助三所受焚風影響的國中，其他縣市沒有規劃。

台中市教師工會理事長洪維彬說，目前台中市有些學校是教育局補助，先處理頂樓；有些國中家長會比較有錢，已經裝完冷氣，還拿來當招生口號；已經裝好冷氣的學校，有些冷氣費是學校支付，但是大部分是使用者付費。最誇張的學校電費是老師自行吸收，所以只有三個班裝冷氣，裝了也不敢吹。

高雄市教師工會理事長董書攸說，目前高雄市都是企業捐助，今年部分學校裝設，電費多半是使用者付費。老師、家長和校方的共識是都認為要由市政府負擔，否則五、六月和九月剛開學時，學生情緒常常浮動不安，影響學習。

張旭政補充，冷氣機的錢或是電費常常成了家長不樂之捐，還有家長問，孩子畢業可否把冷氣拆走？現在是有錢地區爽爽吹、沒錢地區忍酷熱；此外台電還有不合理收費規定，導致學校一年只有四五個月吹冷氣，但卻要支付高額的「契約容量」。台灣氣候炎熱，吹冷氣是中小學生的基本權利，呼籲中央層級出來面對。

(旺報 )