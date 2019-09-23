近年來相當受到歡迎的墾丁紅柴坑觀光半潛艇，今天上午7點50分左右發生觸礁沉沒意外，幸好當時船長是要將船開往維修途中，船上並無乘客而虛驚一場。據了解，船東在上午準備將半潛艇開往進行保養維修時，航行途中突然進水，當時僅有船長及另一名船員在半潛艇上，事發當下立刻緊急求救並棄船逃生，海巡６大隊獲報後派員將兩人救起，目前已獲救無大礙。

半潛艇進水沉沒躺在海底，成了真正的「潛艇」。(海巡署提供/戴志揚台北傳真)

據了解，這艘觀光半潛艇位於紅柴坑經營海底生態觀光行程，平常停靠在恆春半島西海岸的紅柴坑漁港，航行海域以紅柴坑及萬里桐海域為主，據了解，紅柴坑原本就是非常熱門的潛水點，海底生物豐富，業者利用特別設計的觀光半潛艇，搭載遊客觀賞當地豐富美麗的海底風光，而且由於紅柴坑因受到恆春西台地屏障，所以不受秋冬恆春落山風影響，航行相當平穩，相當受到遊客歡迎。

半潛艇進水沉沒躺在海底，成了真正的「潛艇」。(海巡署提供/戴志揚台北傳真)

海巡署南部分署第６隊表示，事件是發生在今天清晨7點，這艘半潛艇在7點40分左右原本由船長與一名船員要開去進行維修，但是才剛出港就觸礁進水，兩名船員目前已經平安獲救獲救，目前海巡署正調查意外發生原因。

(中時電子報)