時力批評民眾黨是失根政黨，遭外界質疑迴避國家主權問題，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲23日表示，回答蔡英文總統的話也可以回答時力，「我們哪一個地方沒有做到台灣的主體性、優先性，不要說非定性的描述，否則就只是貼標籤而已」。

面對時力批評，柯文哲今說，台灣的主體性、優先性，「我們是哪一個地方沒有做到，我們需要的是明治維新，不是義和團，回答蔡總統的話也可以回答時力，過去這段時間民眾黨的所作所為，有哪一條違反台灣主體性和台灣優先性？」

柯文哲強調，他是外科生，要就說出具體事項，不要說非定性的描述，聽不懂，照他看來就是貼標籤而已。

至於時力無法接受兩岸一家親，柯文哲指出，兩岸一家親不涉及政治，從來不認為有單純的兩岸關係，而是中美對抗的世界大局下，要思考台灣定位問題，不會故意押一邊。

柯文哲說，兩岸一家親他只是留下一個迴旋的空間，表達情感下的善意，對國防、經濟該準備的還是要去處理，做實事比較重要，「這是我們從頭到尾一貫的態度」。

(中時 )