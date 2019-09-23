客家人是台灣的第二大族群，給人的印象多半勤儉持家、吃苦耐勞等，但「客家人小氣」也成為刻板印象，藝人曾國城、小鐘都被貼上這樣的標籤。一名男網友抱怨客家女友太摳，開房間不肯AA（均分），結果慘遭網友砲轟：回家喝奶吧！

一名網友在臉書社團《靠北女友》發文抱怨：「我女朋友是客家人，真的很摳，交往幾個月而已開房間AA很過份嗎？我就是沒錢的媽寶，我媽能給我的零用錢不多啊」。

不過此文一出立刻慘遭其他網友砲轟，紛紛表示「你回家喝奶學人家開什麼房間啦」、「媽寶就回家找媽媽啊~還沒斷奶交什麼女朋友啊」、「學會斷奶再出來學吃海鮮吧」、「媽寶就應該在家就好⋯順便一提！娶你媽媽當老婆比較適當」。

更有人酸說「我是覺得你們如果要AA制的話 男女交往各付各的 然後也各做各的愛 這樣會分的比較清楚一點」、「有公園、公廁、公車、還有亂葬崗都是好地方」、「你怎不存錢用充氣的，一次買斷，好用省錢免靠北」。

(中時電子報)