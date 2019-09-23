種苗改良繁殖場近日推出硬質玉米新品種台農七號。（農委會提供／林良齊台北傳真）

種苗改良繁殖場近日推出硬質玉米新品種台農七號，特性為生長勢強健，產量較台農1號高約20％，且適合大面積種植，生長勢強健，屬中早熟型，生育天數約120天，產量較台農1號高約20％，每公頃乾籽粒可收約7200公斤。

硬質玉米又稱飼料玉米，主要是做為飼料、食品加工或製作玉米澱粉等用途。硬質玉米成熟時，植株苞葉枯黃，玉米籽粒質地堅硬，顏色以黃色較為普遍。據農糧署近三年統計，國內硬質玉米栽培面積平均為1萬5千公頃，總產量平均為6萬9千公噸，主要產地為台南、嘉義等地區。

台農7號親本由農試所提供，搭配種苗場相關技術，進行玉米雜交一代種子生產，以供應全國農戶種植國產玉米。台農7號特性為生長勢強健，植株形態為葉片深綠，果穗苞葉包裹緊密，每株穗數為1至2穗，顏色橘黃，適合大面積種植。

玉米為國內重要的雜糧作物，台灣各地普遍種植。目前國產玉米均為傳統育種的非基改作物，省水、栽種容易，可做為休耕地活化的作物。種苗場表示，為了提供農民更好的服務及維持國內良種繁殖制度，惟有檢查合格的種子才會對外販售，每2至2.5公斤種子量可種植約0.1公頃。

(中時 )