國2西向1.7K6車連環撞，3人輕傷送醫。(桃園市消防局提供／呂筱蟬桃園傳真)

國道2號西向1.7K處23日上午9點多發生6車連環撞的意外事故，現場是一輛大貨車，疑似是未注意車前撞況，往前追撞一台小貨卡車及其餘4輛車小客車，6台車內共有9名駕駛及乘客，整起事故造成2女1男性受傷送往醫院救治，所幸都只是輕傷沒有生命危險。

國道警方表示，現場占用內側車道及大園出口輔助車道，僅剩外側車道通行，現場共3名駕駛輕傷，2名送署立桃園醫院，1名送敏盛醫院，現場回堵3公里，事故於9時53分完全排除，現場恢復通車，事故肇因尚在了解當中。

(中時 )