國2大園端6車連環撞 3人輕傷送醫 10:552019/09/23 中時 呂筱蟬 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國2西向1.7K6車連環撞，3人輕傷送醫。(桃園市消防局提供／呂筱蟬桃園傳真) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國2西向1.7K6車連環撞，3人輕傷送醫。(桃園市消防局提供／呂筱蟬桃園傳真) 國道2號西向1.7K處23日上午9點多發生6車連環撞的意外事故，現場是一輛大貨車，疑似是未注意車前撞況，往前追撞一台小貨卡車及其餘4輛車小客車，6台車內共有9名駕駛及乘客，整起事故造成2女1男性受傷送往醫院救治，所幸都只是輕傷沒有生命危險。 國道警方表示，現場占用內側車道及大園出口輔助車道，僅剩外側車道通行，現場共3名駕駛輕傷，2名送署立桃園醫院，1名送敏盛醫院，現場回堵3公里，事故於9時53分完全排除，現場恢復通車，事故肇因尚在了解當中。 (中時 ) #現場 #事故 #醫院 #車道 #駕駛 也許您會感興趣 推薦閱讀 《產業》蘇貞昌：優化全台自行車路網，推動深度旅遊 13:072019/09/19 財經 政院4年16億 升級環島自行車道 04:102019/09/20 生活新聞 北市公車 輔助設備全面升級 04:102019/09/20 地方新聞 帛琉醫療救護船 看病更省時 04:102019/09/21 生活新聞 風大？撿東西惹禍？ 轎車自撞護欄駕駛昏迷 12:012019/09/21 社會 減低兒童交通事故傷亡 靖娟力推小黃帽計劃 15:202019/09/21 生活 彰化鐵路醫院 開放拍婚紗 04:102019/09/22 地方新聞 長庚永慶盃四地同步開跑 嘉義場萬人參與 10:032019/09/22 生活 大安堤頂自行車道啟用 吹海風賞海景最佳去處 14:442019/09/22 生活 又酒駕？瑞穗自撞樹斷魂 10:102019/09/23 社會 社會熱門新聞 英雄不惜英雄 前健美國手約戰館長卻報警了... - 社會 李佳芬硬起來 正式提告張雅琴 蘋果社長及記者 - 社會 李佳芬委託律師23日告張雅琴、蘋果總編輯 - 社會 三太子前激戰 妻見尪鹹濕訊息「脫褲從後Ｘ」超崩潰 - 社會 人夫激戰小三5小時 「床單濕一片」成偷情鐵證 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。