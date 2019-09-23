移工上車前不忘給警察一個大大的擁抱。（豐原警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市32歲阮姓越籍移工日前至潭子參加聚會，由於酒後失態與朋友起口角，便躲進超商櫃台內不敢出來，豐原警方獲報後趕往處理，查驗身分後聯繫計程車將他載回宿舍，阮男對於警方神救援超級感謝，上車前還給了一個大大的擁抱。

豐原警方局指出，潭北派出所12日22時許獲報，稱潭子加工出口區旁超商有移工須警方協助，警員柯奇祐及張書銘隨即到場了解，發現該移工躲在超商櫃台內，酒氣濃厚無法出示證件，於是帶返所查證身分。

經了解，32歲阮姓越籍移工從南屯至潭子參加聚會，由於酒後失態與朋友起口角，便躲進超商櫃台內，店員趕緊報案。柯員隨即協助聯繫計程車，將他載回宿舍，阮男過程中不斷向警方表達謝意，上車前還不忘給柯員一個大大擁抱。

潭北派出所所長謝俊男表示，警察服務不分國界，柯及張員的用心及努力，不僅讓離鄉背井的移工朋友感到溫暖，更建立台灣警察的良好形象，殊值嘉勉。

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(中時 )