秋高氣爽吃蟹趣，準備好大吃萬里蟹了嗎？萬里蟹中的花蟹、三點蟹、石蟳皆屬於天然野生海蟹，只要離開海水或接觸到淡水，極容易半途夭折，活蟹宅配較其他漁獲困難許多，而萬里蟹因蟹肉含水比例高，生凍的蟹肉不但會變柴，最珍貴的蟹汁也會流失，美味度大打折扣！所以在地漁村媽媽為了即時保存大量萬里蟹，便將剛進港回來的鮮活萬里蟹，馬上水煮或蒸熟，再放入冰箱冷藏慢慢享用，冷藏過後的海蟹肉質，不但更顯彈牙，而且透著迷人的海磯鹹味。

萬里蟹感蟹禮盒販售活動今年規格再升級！8隻熟蟹只要499元，此等好康就在「2019新北萬里蟹-吃喝玩樂數不盡」產季起跑記者會現場！感蟹熟蟹禮搶購活動將於108年9月25日上午10點30分於「麗寶百貨2樓公益空間」記者會現場開放排隊，限量50盒！

五位民眾手拿萬里蟹！萬里蟹新鮮好吃無法擋。（圖取自新北市漁業處官網）

為宣告萬里蟹產季正式到來，讓民眾品嚐今年第一批萬里蟹！今年萬里蟹8週年「吃喝玩樂數不盡」產季起跑記者會持續推出感蟹熟蟹禮盒特賣活動，規格比去年再加碼，限量50盒8隻裝，只要499元，此次活動禮盒是特別請位於野柳漁港裡的漁村媽媽們，將丈夫們出海捕撈的萬里蟹進行篩選，精選規格落在3-4隻一斤大小，先以水冰（冰塊+水）方式將萬里蟹凍暈，再以大火蒸煮到最適熟度，降溫後冷凍運送到記者會現場，就在108年9月25日上午10點30分記者會現場開放排隊，11點整正式販售>

9月25日記者會現場販售的萬里蟹感蟹熟蟹禮盒，已由專人在蟹隻鮮活時，細心處理、蒸煮至熟，並急速冷凍保存，因此蟹肉都已熟透。購買到的民眾只要讓螃蟹完全解凍，即可直接食用，亦可以電鍋150CC的水蒸煮8分鐘再閉鍋悶5分鐘，或是隔水清蒸，以800cc的水，放上蒸架及螃蟹以中大火蒸煮8分鐘，停火後閉鍋悶5分鐘，便可完美享用熱呼呼的萬里蟹！

(中時電子報)