蔡英文出席客委會頒獎典禮(崔慈悌攝)

蔡英文總統「論文門」爭議不斷，儘管有前大法官劉鐵錚為她背書，外界仍要求蔡英文取消論文閱讀限制來證明，蔡英文今天出席客家貢獻獎頒獎典禮，面對媒體追問「論文門」的後續，蔡英文笑而不答，匆匆上車。

客家委員會今天在公務人力發展中心福華文教會館舉辦全國客家會議暨客家貢獻獎頒獎典禮，有450位產學界及客家實務推動者共同參與這兩年一度的客家盛事。

蔡英文在客委會主委李永得陪同下，親自頒發今年客家貢獻獎給朱真一、林光華等9位得主。蔡英文致詞時表示，國家級台三線客庄浪漫大道已展現成果，成為國際觀光客來台必訪路線之一，後續將加速推動高屏「靚靚六堆」與花東「幸福台九線」串聯環台客庄國際觀光。

她指出，台灣已是具體完整客家政策的國家，後續也將辦理全球首屈世界的客家博覽會，邀請世界各國來互相交流、學習。

由於蔡英文「論文門」事件仍在延燒，前副總統呂秀蓮今天也要求蔡英文只要把論文亮出來，讓大家「聞香」，就沒事了。媒體也詢問蔡英文，外界對她論文的質疑，不過蔡英文僅看著媒體微笑，不發一語就匆匆上車。

(工商 )