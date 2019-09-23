數萬隻灰面鵟鷹將於9月底飛抵滿州鄉，為迎接灰鵟鷹的到來，一項親子賞鷹體驗活動，將於9月28日起至10月31日，將在小墾丁渡假村盛大登場。業者表示，台灣維護過境猛禽棲地有成，吸引許多國內外遊客前來滿州鄉觀賞壯麗的鷹海奇景，像2018年，創下三十年來最高紀錄59,803隻灰面鵟鷹過境，吸引超過6萬人次蒞臨。

在猛禽達人蔡乙榮見證下，小墾丁渡假村總經理張福生、經理黃耀寬與「老鷹故鄉」里德社區理事長宋仁宗，同推生態旅遊遊程，歡迎海內外遊客同賞鷹柱、鷹河、鷹海與萬鷹同翔的壯麗鷹空。

張福生表示，9/28至10/31推出平日兩人同行、一泊二食只要3,888元的萬鷹磅日假期，未演先轟動，甫一推出，就吸引超過千組民眾搶購，今年特地加強與社區合作，讓民眾體驗里德社區精彩導覽解說。

張福生指出，灰面鵟鷹又稱「國慶鳥」，從30年前秋季過境數量10,504隻，到2018年達59,803萬隻非常難得，像2018年10月8日，單日超過1萬隻灰面鵟鷹在滿州鄉翱翔，吸引數千人欣賞。

黃耀寬指出，只有幸運的人，才有機會看見數千隻一群的壯觀「鷹河」，或數萬鷹雄翱翔蔽日的「鷹海」，甚至萬鷹盤著熱帶氣旋扶搖直上的「鷹柱」。

黃耀寬強調，為落實地方創生理念，2019年萬鷹磅日假期推出前，特邀猛禽達人蔡乙榮，免費幫恆春半島11個生態社區傳授灰面鵟鷹導覽知識、觀測技巧與解說重點，因灰面鵟鷹在10月份下午都密集出現在里德社區與港口社區上空，因此，請遊客千萬不要錯過這項賞鷹機會。

(工商 )