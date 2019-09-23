法務部次長蔡碧仲今天到立法院司法法制委會備詢，不過蔡碧仲今天似乎看到國民黨立委火氣就很大，先是在酒駕議題槓上國民黨立委江啟臣，接著國民黨立委孔文吉一開口他就發飆；對於媒體報導民進黨立委陳明文在高鐵遺失的300萬，蔡碧仲曾說「很多人都規避申報」，蔡碧仲今天否認有這樣說過，反質疑孔文吉「哪個記者採訪我的？時間？地點？」

孔文吉質詢蔡碧仲時，他本來以為只是開場白的一句「蔡碧仲先生，您現在是法務部次長吧？」就讓蔡碧仲突然爆氣，「你問這什麼問題，你認為勒？」蔡碧仲還拿起桌上的「列席首長席桌牌」質問，「列席首長都放在這裡了」，孔文吉面對蔡碧仲這樣的回應，也怒回「你什麼態度？」

孔文吉說之前他們見面的時候，蔡還是花蓮縣代理縣長，接著蔡碧仲竟反過來質問孔文吉，「我當花蓮縣代理縣長多久了？」孔文吉說，「我還要幫你回答？」蔡碧仲說，「99天，回來已經9個月了」，蔡碧仲反質問的做法讓孔文吉更惱怒，突然批蔡碧仲擔任代理縣長期間大幅調動人事、搜集資料要政風查辦，「你知不知道你怎麼走的？」蔡碧仲也回嗆，「搭火車走的。」

孔文吉接著開始問蔡碧仲，陳明文的300萬都交代不清楚，蔡碧仲就接受媒體採訪說很多人都分次提領，規避通報，這個作何解釋？蔡碧仲則否認有接受過媒體採訪，「我請問你哪個記者採訪我？你告訴我，你應該要訝異啊，因為沒有媒體採訪我啊，時間？地點？」

孔文吉接著問蔡碧仲是不是當過陳明文的律師？蔡碧仲則說，「當然啊，但是是過去啊，過去跟現在你先理清楚再問我！」對於孔文吉頻追問有無護航陳明文，蔡碧仲則說，「沒有做的事情我為什麼要講清楚？要問媒體啊！」

蔡碧仲除了槓上孔文吉，今天面對江啟臣也是火氣相當大，江啟臣質詢酒駕修法問題，提出今年到現在酒駕致死亡人數高達81人，但蔡碧仲堅持今年1-6月的酒駕致死被告只有6人，兩人針對酒駕防制成效針鋒相對，蔡碧仲還嗆江啟臣「斷章取義！」

(中時 )