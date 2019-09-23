前總統陳水扁妻子吳淑珍涉及的南港展覽館案，時任台北科技大學副教授的王隆昌被控收賄120萬被判囚7年8月確定，他假釋出獄後，司改會及前大法官許玉秀為他平反聲請非常上訴及再審，高院駁回他的再審聲請，他不服提抗告，最高法院駁回確定。

2003年7月間，營建署籌建南港展覽館，力拓建設負責人郭銓慶得知蔡銘哲與吳淑珍熟識，透過蔡向吳淑珍表明欲承包該工程，並願支付吳9000萬元，請吳協助在招標前取得評選委員名單，讓力拓建設行賄評委。

當時擔任北科大副教授的王隆昌被控在北科大附近的咖啡店及餐廳，分別收下郭詮慶特助黃維安的賄款70萬及50萬元，將力拓建設評為得分最高的廠商，使力拓以39億元多元得標，2014年王男遭判囚7年8月定讞，2017年他獲假釋出獄。

王隆昌提起再審，主張他與黃維安根本不認識，黃在2003年及2008年接受檢方偵訊的筆錄不同，無法證明黃行賄王男，請求法院開啟再審程序。

高院認為，黃在相隔4到5年後對於案件細節的記憶，隨時間經過淡忘，乃事理之常，原確定判決除了黃的證詞外，當有黃付款申請單及餐廳用餐及諸多卷證資料佐證，王隆昌再審的理由不足以動搖原確定判決，裁定駁回，他提抗告，最高法院駁回。

(中時 )