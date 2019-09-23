民眾黨昨推出首波區域立委人選，外界好奇最後會拿下幾席，甚至有人說一席都選不上，民眾黨恐怕會泡沫化，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲23日指出，理想和手段要分開，不是每天在講有幾席，如果全面執政國家更爛，那有什麼用呢？

民眾黨成立後，柯文哲常被追問最後能拿下幾席，柯文哲今表示，選舉是一個說服的過程，每天還是要認真做事，但我們常把手段當目的，說要取得政權才能實現理想，把取得政權當作至高無上的第一優先，再去合理化所有行為。

柯文哲強調，理想和手段還是要分開，理想是台灣變更好才是目標，不是每天在講有幾席，「如果全面執政國家更爛，那有什麼用呢？」

至於有人說立委人選沒亮點、一個都選不上，柯文哲說，不管挑戰一日雙塔或2014、2018市長選舉，甚至世大運，人因有夢想而偉大，他當年2014出來選時，有人認為柯文哲會選上嗎？

明年大選在藍綠夾殺下，民眾黨恐怕會泡沫化，柯文哲再次重申，每天認真做事，目標和手段要分開，台灣在政黨政治很大問題就是把手段當目標，把取得政權當作目標，再去合理化所有行為，這才是不好的。

外界質疑柯文哲不想當落跑市長，卻徵召市議員徐立信選立委，害人做落跑議員，柯文哲說，1個選區議員有8個，我們還是有程度上的考量。

(中時 )