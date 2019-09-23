梨山國中小學進行演習，醉漢遭警方壓制在地。（和平警分局提供／陳淑娥台中傳真）

梨山國中小學進行演習，學生在老師的引導下前往避難處。（和平警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市梨山國中小學是全台海拔最高的國中小學，22日進行強化校園安全防護機制、危機處理教育演習，由於演練過程未先告知學生，他們看見醉漢持棍入侵校園非常害怕，並在老師的引導下到安全處所避難，最後由警方壓制逮捕。

地屬偏遠梨山國中小學是全台海拔(2012公尺)最高的國中小學，全校師生共2百餘人，為強化校園安全防護機制及危機處理，和平警分局梨山分駐所配合校方實施演練。

22日課間時，1名校外不明人士手持木棍及酒瓶，渾身酒氣進入校園，四處遊蕩並持木棍敲打教室門窗，校方立即通報警方，並由老師引導學生到安全處所避難，緊閉門窗、放下窗簾，同時注意「醉漢」位置，老師也盡量牽制「醉漢」等待警方救援。

警方獲報後立即調派線上巡邏警力趕赴現場，並由校方人員引導至「醉漢」位置，迅速將「醉漢」壓制逮捕，校園恢復平靜，結束演練過程。由於校方並未事先通知學生及居民，大家嚇得以為真的有醉漢持棍入侵，演練過程十分逼真。

和平警分局呼籲，警方對於酒後滋事、妨礙安寧等治安事件將持續強力執法，絕不容許酒後藉機鬧事行為，對於校園安全更是責無旁貸，提供市民朋友一個安全與安寧的生活環境。

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(中時 )