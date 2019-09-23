總統蔡英文的「論文門」案爭議持續發酵，加上總統府特勤私菸案重創蔡政府形象，是否將影響2020選舉，成關注焦點。有網友認為，私菸案讓很多淺綠、中間選民不爽，現在又多一個「論文門」，「蔡英文是不是涼了？」對此，有網友回文認為「菸跟論文有夠沒戰力」，但也有網友諷刺「只有菸粉和1450會自我安慰稱走私菸和論文沒戰力」。

蔡英文總統「論文門」事件仍持續延燒，蔡英文昨受訪時又重申「學位是真的」，並表示「35年前的教育部絕對不是民進黨的，也不是蔡英文的」。不過外界仍對此事抱持懷疑，其中有意競逐2020大選的前副總統呂秀蓮今天指出，蔡英文連自己的事情都處理不好，還讓人越來越起疑。呂說私菸案也是，蔡沒處理好，私菸顯示總統府內部有很大的問題，但蔡採取的是掩護、隱藏的方式，也讓人越來越覺得失能。

網友chizunaYuki則在PTT發表「蔡英文是不是涼了？」一文，他指出，私菸案已經讓很多淺綠、中間選民對蔡英文不爽，現在蔡英文又陷入學位及論文真偽風波。該網友認為，學術論理，疑似假博論文事件，震驚台灣學術界，這是「國恥」級別的。他提及，連彭文正都看不下去，一個論文拿出來就解決的事，蔡就是拿不出來。他質疑，蔡英文到底要拖多久？他認為，民進黨都快涼了，別再爛戲拖棚。

對此，有名網友回文「老實說菸跟論文有夠沒戰力」、「涼成這樣民調還是碾壓」、「可以看民調是民進黨涼了，蔡因為有韓國瑜所以還是穩到不行，跟去年一樣討厭民進黨沒有變，只是討厭國瑜黨有六成所以蔡還是很穩」。但也有網友諷刺表示「蔡應該慘輸100萬左右」、「只有菸粉和1450會自慰走私菸和論文沒戰力，笑死人」、「論文寫進了台灣價值的精神」。

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(中時電子報)