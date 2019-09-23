士林夜市水果攤又遭網友爆料，有韓國遊客買了一袋水果，竟要價1089元，讓不少人直呼誇張，作家朱學恆向台北市長柯文哲喊話，如果可解決這問題，保證捐5萬零用錢給民眾黨，柯文哲23日表示，不敢說百分之百不會出現，但一出現就會稽查處理掉。

有網友在臉書專頁《我是北投人》指出，在士林夜市看到過去經常鬧上新聞媒體的『坑殺觀光客』水果攤，女員工熱情招呼、餵食幾名前來購買的韓國觀光客，但1袋水果竟要1089元，讓不少網友都認為實在太扯。

朱學恆在臉書上發文向柯文哲喊話，「民眾黨黨主席柯文哲如果可以解決這30年都幹不掉的水果攤豬籠草，我保證捐5萬零用錢給民眾黨選舉使用」，他提到，一個水果攤而已，幾任市長都幹不掉，天花這十幾年內都滅絕了，結果水果攤滅不掉，是不是人類史上的奇蹟？

柯文哲說，不敢說百分之百不會出現坑人水果攤，但出現就會稽查處理掉，像這種商圈 更重要是商圈自制能力，市府立場是有出現就查處，但不能說完全不會出現 ，更重要的是地方組織的自制能力。

(中時 )