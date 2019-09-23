李佳芬再告媒體年代主播蘋果社長中箭

高雄市長韓國瑜妻子李佳芬上午委託律師張捷安、郭瓊茹、郭羿廷等再告媒體，包括年代新聞主播張雅琴、蘋果日報社長陳裕鑫及相關報導的記者多人，律師團認為被告對於許多新聞未加以查證，是惡意的加重誹謗、公然侮辱及妨害名譽，未來還會對於繼續黑韓的媒體提告。

律師團不願透露除了張雅琴及陳裕鑫外，還了那些記者，郭裕鑫說明，張雅琴在1800年代新聞中，將該節目當做自己的直播平台，在毫無證據的情況下，將韓國瑜抺紅，而蘋果日報即時則提出「李佳芬是韓國瑜原配？」是明顯的惡意抺黑，讓人不得不聯想黑韓本身就是個生意。

郭瓊茹表示，上次告媒體，被告說李佳芬是利用訴訟制度箝制言論自由，其實是誤解，言論自由不是不受限制，惡意散播不實言論就不在保障範圍，或故意迴避真相，就是假言論自由行惡意攻擊之實。

張捷安說，李佳芬強調這是史上最黑暗及激烈的選舉，知道韓粉會保持理性，只是對於這些黑韓集團惡意抹黑有點氣不過，當被抹黑時，韓夫婦一定會挺身而出。

律師團指出，對於張雅琴和陳裕鑫及記者等，李佳芬將另外向NCC和文化部檢舉。

(中時 )