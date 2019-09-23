嚴德發：F-16V戰機可以對應陸殲20戰機 11:482019/09/23 中時 呂昭隆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國防部長嚴德發（左）與空軍參謀長劉任遠在立院備詢。（呂昭隆攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國防部長嚴德發上午答詢民進黨立委王定宇質詢時表示，F-16V戰機可以對應大陸殲20戰機，因為F-16V可以儘早抓到殲20，這是AESA雷達的功能，它可早期抓到殲20。 空軍參謀長劉任遠中將說，我戰機與大陸伯仲之間，殲20匿蹤性可能強些，但數據如何，也不是很清楚。 此外，嚴德發答詢民進黨立委蔡易餘時指出，買F-16V戰機不會買貴，台灣是第5個買的，裸機是1.2億美元，而第4個買的摩洛哥是1.5億美元。 (中時 ) #嚴德發 #殲20 #F-16V #民進黨 也許您會感興趣 推薦閱讀 巴基斯坦改口：擊落印米格21是F16而非梟龍 00:252019/09/19 軍事 福利支票 綠營選戰必殺技 04:102019/09/20 政治要聞 呂秀蓮的話 蔡英文要聽 04:102019/09/20 時論廣場 國民黨團：中華電信遭綠營酬庸 被卡好卡滿 10:552019/09/20 政治 國民黨團轟中華電信被綠酬庸 卡好卡滿 04:102019/09/21 政治要聞 解決深陷黑洞的外交只剩一途 04:102019/09/22 時論廣場 關鍵？網友分析這原因 韓國瑜終將勝選！ 08:242019/09/22 政治 國防部長嚴德發：F-16V新戰機 112年就可接機 09:532019/09/23 軍事 嚴德發：F-35戰機還是有需求 10:422019/09/23 軍事 嚴德發：不會汰除幻象戰機 評估性能提升 11:442019/09/23 軍事 軍事熱門新聞 10／1閱兵亮點 陸要大秀核威懾力進展 - 戰略 通用動力新式輕戰車 具備120主砲 - 軍事 國防部長嚴德發：F-16V新戰機 112年就可接機 - 軍事 嚴德發：不會汰除幻象戰機 評估性能提升 - 軍事 嚴德發：F-16V戰機可以對應陸殲20戰機 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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