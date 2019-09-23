國防部長嚴德發上午答詢民進黨立委王定宇質詢時表示，F-16V戰機可以對應大陸殲20戰機，因為F-16V可以儘早抓到殲20，這是AESA雷達的功能，它可早期抓到殲20。

空軍參謀長劉任遠中將說，我戰機與大陸伯仲之間，殲20匿蹤性可能強些，但數據如何，也不是很清楚。

此外，嚴德發答詢民進黨立委蔡易餘時指出，買F-16V戰機不會買貴，台灣是第5個買的，裸機是1.2億美元，而第4個買的摩洛哥是1.5億美元。

(中時 )