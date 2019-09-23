華語歌壇天后王菲2005年再婚大陸男神李亞鵬，婚後生下女兒李嫣，雖之後夫妻倆離異，然仍共同撫養女兒，給予滿滿的愛與呵護，如今李嫣已國小畢業，承乃母之風，長成充滿靈氣的自信少女，而愛女心切的夫妻倆，讓李嫣遠離塵囂，到瑞士求學，而李嫣才開學就被發現登上學校網頁，留學費用也跟著曝光，天價學費令人咋舌。

據《新浪娛樂》報導，身為天后王菲的女兒，李嫣的一舉一動都備受關注，逼得他日前不得不在IG貼文，用英文寫下：「希望外界能給我一點空間」，小小年紀已感受到鎂光燈與輿論的壓力，然事後她仍被網友公開爆料，說李嫣是到瑞士名校求學，證據就是校方將有她身影的照片刊在官網上，跟幾名外籍同學一起入鏡拍宣傳照，看起來學校環境相當好。

李嫣留學的地點與校名被曝光，據悉，這所學校是瑞士的非常知名的貴族學校，每年學費高達360萬台幣，且要入學不簡單，該校一年在全球僅招收250名學生，就算有錢，還不一定能就讀。

(中時電子報)