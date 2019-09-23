近年國人旅遊喜好轉變，不再只到各大景點遊玩，改轉往休閒農場、原生部落等體驗在地文化，但這些在地創生的微型產業並未創立旅行社，執行旅行業有違法疑慮。為此，交通部觀光局3月已調降乙種旅行社資本額門檻至150萬元，今日預告將再下修為120萬元，且只要增資60萬元就可在國內增設分公司，並放寬其可招攬持有合法居留證的外國旅客。

近年國人到社區、山區、海邊等地小旅行夯，在地深度旅遊崛起，搶食國旅市場，然而若在地創生業者未成立旅行社，卻執行旅行社業務，業者可能受罰，如果衍生旅遊糾紛時，消費者恐投訴無門。

為鼓勵青年與在地業者，以在地導覽、農村體驗等方式，結合在地特色文化或地方資源，豐富在地觀光產業，觀光局3月21日預告修正「旅行業管理規則」，將乙種旅行社資本額砍半，由現行的300萬降至150萬元，以利新創產業投入。不過觀光局指出，修法期間接收到許多希望再調降的意見，因此與業界討論後獲得共識，又調低至120萬元，7月底送交交通部審核。

觀光局今日公告修法草案，乙種旅行社資本額再度下修，為120萬元，且若要在國內增設分公司，從須增資75萬元下修至60萬元。而可經營業務部分，也從僅限招攬本國旅客在國內的旅宿、交通等服務，放寬可接待取得合法居留證件的外國人、港澳、大陸人民於國內旅遊業務。

另外，原規定綜合、甲種旅行社接待外國、港澳、大陸旅客時，應僱用領有英語、日語、華語或其他外語執照的導遊人員，修法後增開例外條款，若對象為取得合法居留證件的外國、港澳、大陸旅客則不在此限。

(中時 )