紐約證券交易所（NYSE）母公司洲際交易所集團（ICE）將從今天開始提供投資人交易比特幣的業務選項，讓加密貨幣先驅比特幣進一步獲得主流市場認可。

這項業務將在美東時間晚上8時電子盤交易開始時開放交易。

證券商將可在洲際交易所其中一個平台，透過像是買賣石油或黃金一樣，押注貨幣價值增減進行期貨合約交易。

法新社報導，1枚比特幣大約相當於1萬美元（約新台幣31萬元）。

這項業務將由洲際交易所旗下的虛擬貨幣交易平台巴克特（Bakkt）執行。去年8月推出的這項計畫原定在去年11月實施，但延宕至今。

儘管在此之前，已經可以在眾多小型平台買賣比特幣，但這些都缺乏洲際交易所的歷史和官方合法性。

美國當局做出最終批准後，巴克特執行長羅夫勒（Kelly Loeffler）在8月中旬發出聲明表示：「提供可信賴的（交易）生態系統是我們的首要目標。」

(中央社)