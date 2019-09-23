男領800萬元 高雄橋頭警方護鈔 12:092019/09/23 旺報 林瑞益 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 王姓男子日前提款800萬元，警方到場護鈔。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 王姓男子日前到橋頭農會欲提領現金800萬元，警方得知後到場護鈔，避免發生意外。 岡山警分局23日表示，19日岡山分局橋頭分駐所接獲橋頭農會行員來電，稱有民眾提領大筆現金，請求警方協助護鈔。 警方表示，王姓男子欲從橋頭農會提領現金8百萬元至楠梓區台灣銀行，在警方向其再三確認無詐騙情事後，隨即實施護鈔行動，安全護送王男至楠梓台灣銀行，並陪同王男進行存款作業，成功完成護鈔勤務。 警方與銀行行員都建議，民眾如有大額款項移轉，應儘量以轉帳劃撥或匯款方式辦理，可省去不必要的麻煩。 (旺報 ) #警方 #橋頭 #現金 #男子 #銀行 也許您會感興趣 推薦閱讀 北市路邊停車費 10月起銀行終止單筆繳款 17:182019/09/19 財經 大陸債務問題 外媒杞人憂天 04:092019/09/20 論壇廣場 大陸嚴監管政策齊發 信用加速分化 中小銀行陷困境 04:102019/09/20 全球財經 「橘色世代」留舊錢、進新錢 台新銀推理財三大策略 13:582019/09/20 財經 陸六大行 上半年狂賺6378億人幣 04:092019/09/21 焦點新聞 陸銀資產風險增 2025迎併購潮 04:092019/09/21 焦點新聞 利明献：台商撤陸 台資銀要另闢蹊徑 04:092019/09/21 金融．稅務 當地影子銀行規模及問題不能忽視 惠譽：印度金融市場 國銀玩不起 04:092019/09/21 金融．稅務 男斑馬線上暈倒 喉嚨夾出條條炒麵 15:222019/09/22 社會 行庫台股投資 大賺現金股利財 04:102019/09/23 金融．稅務 社會熱門新聞 英雄不惜英雄 前健美國手約戰館長卻報警了... - 社會 三太子前激戰 妻見尪鹹濕訊息「脫褲從後Ｘ」超崩潰 - 社會 台灣一線女星遭「變臉」 慘淪韓A片女主角 - 社會 李佳芬委託律師23日告張雅琴、蘋果總編輯 - 社會 李佳芬硬起來 正式提告張雅琴 蘋果社長及記者 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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