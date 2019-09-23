王姓男子日前到橋頭農會欲提領現金800萬元，警方得知後到場護鈔，避免發生意外。

岡山警分局23日表示，19日岡山分局橋頭分駐所接獲橋頭農會行員來電，稱有民眾提領大筆現金，請求警方協助護鈔。

警方表示，王姓男子欲從橋頭農會提領現金8百萬元至楠梓區台灣銀行，在警方向其再三確認無詐騙情事後，隨即實施護鈔行動，安全護送王男至楠梓台灣銀行，並陪同王男進行存款作業，成功完成護鈔勤務。

警方與銀行行員都建議，民眾如有大額款項移轉，應儘量以轉帳劃撥或匯款方式辦理，可省去不必要的麻煩。

(旺報 )