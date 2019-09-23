台中慈濟醫院的心蓮病房。（台中慈濟醫院提供／陳淑娥台中傳真）

59歲陳先生去年罹患慢性骨髓性白血病，隨病情惡化醫療已到極限，後來進入台中慈濟醫院心蓮病房，陳女士肯定該團隊服務，讓病人與全家人在24小時內翻轉印象，從抗拒到安定情緒，她感恩先生最終圓滿「大體老師」心願，沒有遺憾的離開人間。

陳先生去年5月罹患慢性骨髓性白血病，隨病情惡化，醫療已到極限，如何面對生命的終點，成為他與家人的人生課題。血液腫瘤科醫師黃冠博曾建議到心蓮病房控制症狀，但陳先生還想拚下去，不想到「等死的地方」；陳太太捨不得先生痛苦，卻深怕幫先生做錯選擇，他們進入台中慈濟醫院心蓮病房第一天，卻是愁眉不展。

但24小時內，陳先生夫妻完全翻轉對安寧病房印象。陳太太說，家庭醫學科醫師蔡恩霖仔細說明疾病狀態與照顧方式，「不讓輸血及藥物加重身體負擔，控制末期病人症狀，讓身體所剩的的能量，節省使用」，「節省使用」這句話讓夫妻倆安心一大半，也更清楚未來的醫療方向。

陳太太表示，護理師在夜間入睡前叮嚀：「我們晚上都會常來巡病人，請您安心的睡，放心將他交給我們。」這句話讓他安心入眠，次日跟同仁道謝說，「我好久沒有這麼放鬆的睡個好覺！」

陳先生住院近兩個月，想回家陪爸爸過父親節，蔡醫師評估後同意請假，返家前，護理師、照服員與志工幫她泡個舒服澡，陳先生把心中滿滿的感恩跟太太分享：「以前我當志工幫忙病人『浴佛』（洗澡），沒有想到自己也被『浴佛』，這是很殊勝的待遇！」

團隊同仁也引導陳先生和家人完成「道謝、道愛、道歉、道別」四道人生。陳先生透過影片向醫師黃冠博道謝，並說「年輕時希望能當老師，只不過那時家境不允許，沒有機會如願，死後最大的心願是成為『大體老師』。」

心蓮病房護理長黃美玲指出，「大體老師」是當醫師的老師，生前立下同意書，往生時符合條件願意捨身，利益醫學生瞭解人體構造，也是慈濟人心目中的「無語良師」。陳先生病情穩定後返家住了6天，父母支持他當大體老師心願，並在兒孫圍繞下安享天倫之樂。

(中時 )