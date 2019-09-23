總統府秘書長、前高雄市長陳菊，今早被邀至國會立法院財政委員會列席備詢，但陳菊卻選擇請假未出席。而台北市長柯文哲被媒體問及此事，稱很多東西都是依法，「需不需要備詢，yes or no」不然她就變成大號的吳音寧。此話一出在網路上引起軒然大波，網友對此意見幾乎一面倒，「噗，一次戳兩個」、「音寧deluxe」、「這是視覺感受，不是針對身材」。

柯P先前就曾被民進黨新潮流系立委段宜康的臉書貼文偷嗆，段稱「柯文哲是比較會考試的韓國瑜」，柯文哲回「那小英是比較不會考試的韓國瑜？」「陳菊是比較肥的韓國瑜？」。隨即被民進黨和相關團體砲轟失言。

立院財委會今(23日)早針對總統專機違法走私菸品案，邀調查局、國安局、總統府秘書室等等相關人員列席報告，不過秘書長陳菊未列席，由副祕書長施克和代替出席。總統府發言人丁允恭表示，上周五已函告不會出席。但召委費鴻泰仍表達不滿，認為陳菊拒出席「可恥」。藍委也批評，陳菊臉皮厚到槍打不過、砲穿不過。

對於今被問到陳菊沒有出席私菸案報告，柯先是問，「依法她需要去嗎？很多東西都是依法」、「需不需要備詢，yes or no」、「不然她就變成大號的前北農總經理吳音寧」。

對此，網友紛紛留言，「沒有用胖，值得肯定」、「不選總統就不演了啦，做自己，讚」、「不然說XXL嗎？」、「真的會笑死」、「噗，一次戳兩個」、「就比較肥的510，為啥不敢說」、「大菊超重」、「太后跟格格會聯手出擊嗎」、「音寧deluxe」、「這是視覺感受，不是針對身材」、「這個雙關語任君解讀」。

有網友幫柯P緩頰，「大號明明就是官比較大的意思」、「如果大號也不行用，只好用棉花糖女孩了」「大號就是更大牌更有威望」、「年紀跟權位比較大~」。更有網友好奇，「柯是不是真的跟陳菊有仇？」。

(中時電子報)