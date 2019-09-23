茱蒂康默。（官方推特）

第71屆黃金時段艾美獎頒獎典禮`，於台灣時間23日早上8點在加州洛杉磯微軟劇院舉行。喜劇類影集最佳男主角為連兩年以HBO《殺手進城》奪獎的比爾哈德（Bill Hader），女主角由《倫敦生活》的菲比沃勒布里奇（Phoebe Waller-Bridge）拿下。

戲劇類影集視帝是《豔放80》的比利波特（Billy Porter），他也是史上第一位奪下該獎的黑人男同志演員。他在台上說：「經過多年的努力，我才嘔吐了所有我學到的關於自己的污穢和半信半疑的東西，然後我才得以像在這裡一樣，有權利存在於世上。」他引用詹姆斯鮑德溫的話：「我有權利，你有權利，我們都有權利。」視后則為在《追殺夏娃》中令人印象深刻的茱蒂康默（Jodie Comer）。

第71屆黃金時段艾美獎重要得獎名單：

●節目類

最佳喜劇類影集

《倫敦生活》（Fleabag）／Amazon

最佳戲劇類影集

《冰與火之歌：權力遊戲》（Game of Thrones）／HBO

最佳綜藝脫口秀

《約翰·奧利佛之昔日新聞報報》（Last Week Tonight with John Oliver）／HBO

最佳綜藝喜劇小品

《周六夜現場》（Saturday Night Live）／NBC

最佳迷你影集

《核爆家園》（Chernobyl）／HBO

最佳實境競賽節目

《魯保羅變裝皇后秀》（RuPaul’s Drag Race）／VH1

最佳電視電影

《黑鏡：潘達斯奈基》 (Black Mirror)

●表演類

喜劇類影集最佳男主角

比爾哈德（Bill Hader）／《殺手進城》（HBO）

喜劇類影集最佳女主角

菲比沃勒布里奇（Phoebe Waller-Bridge）／《倫敦生活》（Amazon）

戲劇類影集最佳男主角

比利波特（Billy Porter）／《豔放80》（FX）

戲劇類影集最佳女主角

茱蒂康默（Jodie Comer）／《追殺夏娃》（BBC America）

迷你影集或電視電影最佳男主角

賈雷爾傑若米（Jharrel Jerome）／《別人眼中的我們》（Netflix）

迷你影集或電視電影最佳女主角

蜜雪兒威廉絲（Michelle Williams）／《佛西與沃登》（FX）

喜劇類影集最佳男配角

東尼沙霍柏（Tony Shalhoub）／《了不起的麥瑟爾女士》（Amazon）

喜劇類影集最佳女配角

艾利克斯布斯汀（Alex Borstein）／《了不起的麥瑟爾女士》（Amazon）

戲劇類影集最佳男配角

彼德汀克萊傑（Peter Dinklage）／《冰與火之歌：權力遊戲》（HBO）

戲劇類影集最佳女配角

茱莉婭加納（Julia Garner）／《黑錢勝地》（Netflix）

迷你影集或電視電影最佳男配角

班維蕭（Ben Whishaw）／《英式醜聞》（Amazon）

迷你影集或電視電影最佳女配角

派翠西亞艾奎特（Patricia Arquette）／《惡行》（Hulu）

●導演類

喜劇類影集最佳導演

哈里布萊伯爾（Harry Bradbeer）—《倫敦生活-第一集》

戲劇類影集最佳導演

傑森貝特曼（Bateman Jason）—《黑錢勝地》（Netflix）

綜藝特別節目最佳導演

唐羅伊金（Don Roy King）—《周六夜現場》（NBCSNL）

迷你影集、電視電影或劇情類特別節目最佳導演

博約翰倫克（Johan Renck）—《核爆家園》（HBO）

●編劇類

喜劇類影集最佳編劇

菲比沃勒布里奇（Phoebe Waller-Bridge）—《倫敦生活-第一集》Fleabag

戲劇類影集最佳編劇

傑西阿姆斯壯（Jesse Armstrong—《繼承之戰》（Succession）（HBO）

(中時 )