今日有超過百名駕駛報考，導致電腦當機。（網路叫車平台自救會提供）

考慮到仍有萬名司機無法取得計程車執業登記證，交通部日前宣布延後「Uber條款」上路時間，並於9月到11月間辦理45場次登記考試，預計可容納2萬1820人次，足以讓所有駕駛考過一輪。網路叫車自救會指出，由於報考人數爆滿，超過百人需要報考，導致電腦當機，今日無法報名。

交通部路政司表示，經Uber、駕駛人自救會的抗拒之後，現已能回歸理性接受，配合交通部相關轉型措施，由於駕駛人表達轉換時間不足，期能有緩衝期，計程車業界則提出如期執法的訴求，交通部衡量之後，提出權宜措施。

為加速轉型進度，交通部已商請警政署協調各地警察機關，配合增加計程車駕駛人執業登記證考試能量，9月至11月共辦理45場次，預計可容納2萬1820人次，有意轉職的Uber駕駛人，必須在10月6日前報考「計程車駕駛人執業登記證」一次，並最晚於10月底前考取執業登記證，拿到執業登記證後，一個月內應完成計程車牌掛牌。

不過網路叫車平台自救會發言人李威爾今日指出，由於報考駕駛人數過多，現場候位人數多達101人，導致交通大隊人手不足，且電腦大當機，報名窗口一度卡住。

李威爾指出，與公路總局確認後，確定今日無法報名，開放明日報名新北市本月29日的考試場次，公總已要求駕駛先離開北市交通大隊，明日一早再至新北市報名。

(中時 )