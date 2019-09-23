一位中年韓粉懇求他過去看看一旁坐在輪椅上的媽媽，韓國瑜允諾後，在參觀完又發表完談話後，在擠得水洩不通的人群中，特別繞道跟坐在輪椅上的老人家握手致意並祝福身體健康。(韓國瑜後援會)

韓國瑜訪屏東，中年男高喊拜託看坐在輪椅上的母親。(約影片8:00左右)，韓國瑜答應後，行程結束特別繞道人群探望老人家。(約影片22:20秒左右) 。(周錫瑋FB)

韓國瑜就任高雄市長後，從未跨過一水之隔的屏東縣，讓屏東的韓粉殷殷期盼。韓國瑜21日首次造訪屏東赴東港鎮福灣莊園了解屏東的巧克力產業時，一位中年韓粉懇求他過去看看一旁坐在輪椅上的媽媽，韓國瑜允諾後，在參觀完又發表完談話後，在擠得水洩不通的人群中，特別繞道跟坐在輪椅上的老人家握手致意並祝福身體健康，讓老人家的兒子激動的喊：「謝謝市長記得！！！」此舉也感動了許多韓粉。

有網友在「韓國瑜後援會」發文，21日韓總到屏東參訪巧克力工廠，在支持者加油簇擁下進入場地。這時後頭有一位中年男子高喊「韓市長」，韓總聽到後回身迎了上去。中年人懇求說他媽媽就在前面且坐輪椅不方便，希望韓市長等一下過去看看她，韓總允諾了。

網友說，韓總進入巧克力工廠後，推廣產品並跟大家公開談話，等離開時已經過了十幾分鐘⋯⋯⋯⋯然後韓總遶道回來；並跟坐在輪椅上的老人家握手致意並祝福身體健康，老人家的兒子激動的喊：「謝謝市長記得！！！」

發文網友問，自從兩蔣辭世後，我們什麼時候看到這樣親民愛民的領導人了???不要說是總統參選人等級的人物了，就算是基層民意代表也很多都跩的跟二五八萬似的不是嗎???忽略你、忘記你只是「剛好」而已!!!

該名網友說，是的，我們都在等一個人。一位可以苦民所苦的人、一位可以為我們帶來希望的人、一位心心念念都是國家與人民的人。他就是韓國瑜。

其他網友留言「這才是人民的總統。」、「我們都在等這樣的一個人」、「好感動」、「這篇怎麼沒開放分享，這樣溫馨感人的小插曲應該讓更多人知道才是！」、「對比上次里長跟蘇陳情，先搶陳情書再肚子來兩下....官威威威」、「真的看到這一幕 我也深深的感動到」、「我們不需要一個擺架式、搞陣仗的領導人，要親民也不是為了選舉才做的假相，真正發自內心的苦民所苦是學不來的，因為那是天性……嘴巴只會講民主民主，結果拜個廟周遭圍滿國安人員，被人稍微嗆下臺就馬上把民眾架開，這是什麼民主？比康熙帝還不如…」。

從前台北縣長周錫瑋的直播影片中，影片8分鐘處可看到該名中年男子大聲呼喚韓國瑜，懇求他去看80多歲坐在輪椅上的媽媽，他的媽媽沒有一天不想看到韓國瑜。韓國瑜答應後離去，不知是否為隨扈的人大聲問「他媽媽在哪?」約影片22:20秒左右，韓國瑜參訪行程結束，在擠的水洩不通的人群中，特別繞過去看望坐在輪椅上的老人家。影片中只能看到韓國瑜的背影，對著老人家方向拱手彎腰鞠躬數次。網友大喊感動，也發現現場擠到有人的鞋子都掉了。

(中時電子報)