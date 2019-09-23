高市議會18點半下班挨批護韓 桃園17點下班

高雄市議會上周召開黨團協商，通過議會質詢須準時在晚間18點半下班，挨批「護韓」，但桃園市議會更早，17點就結束，市長鄭文燦23日表示尊重議會自治，各議會傳統不同，不能用相同標準。議長邱奕勝也強調桃園下午13點就開始，時間沒有比其他議會短，光看結束時間對桃園不公。

高市議會定期大會將於25日開幕，26、27日排定市長施政報告及質詢，議長許崑源20日召集黨團協商，通過市長施政報告與質詢、市政總質詢都依議事規則及辦法，準時開會及散會，總質詢時間50分鐘不予延長，最晚在下午18點30分就要散會，挨批故意放水市長韓國瑜。但桃園市議會全台最早結束，只到17點，也引發質疑。

「桃園市議會是全國議會最標準的議會！」議長邱奕勝23日召開臨時會預備會議前特別解釋，桃園9點就開議，中午只休息1個小時，下午17點結束，強調雙北早上沒開會、高雄下午15點才開會，對比桃園13點就開會，開會時間沒有比其他議會短，呼籲外界不要誤會桃園市議會，對桃園市議會和議員都不公平。

鄭文燦則表示，桃園市議會的議事慣例是早上9到12點、下午14點到17點，不過有時候也會延長會議的時間，要看實際的需要，基本上市政府是尊重議會的自治，由議會合議決定開會的時間，強調每個議會的傳統不一樣，很難做同樣標準的比較，因為開會的時間也都不同。

鄭文燦也認為，開會的時間不只影響到市長，也包括議員、議事人員、和市府所有同仁，「我想整體來說讓會議有效率比較重要！」

(中時 )