全球歷史最悠久旅行業者湯瑪斯庫克集團（Thomas Cook）今天爆發倒閉危機，殃及60萬旅客滯留海外，將迫使各國政府與保險公司展開接運行動帶人回國，其中15萬人是英國旅客。

法新社和路透社報導，英國的湯瑪斯庫克集團今天未能在最後關頭達成挽救協議，因此宣告破產。這個有178年歷史的集團尋求2億英鎊私人投資挹注盼解倒閉危機，可惜未能如願。

● 成立近兩百年 英旅遊巨擘破產

湯瑪斯庫克集團在聲明中說：「儘管付出了巨大的努力，但這些討論未能讓公司的利害關係人與新的資金提供者達成協議。」

「因此，公司董事會的結論是，除了採取立即生效的強制清算措施外，別無選擇。」

湯瑪斯庫克集團執行長范克豪瑟（Peter Fankhauser）今天為公司停業清盤道歉。

他說：「我們未能成功，我和董事會其他成員深感遺憾。對這個開創套裝旅遊行程先河、讓全球數以百萬計人得以旅行的公司而言，這是個深感悲傷的日子。」

英國民航局指出，湯瑪斯庫克集團如今已停止交易，監管當局將與政府合作，在未來兩週內將超過15萬名在海外的英國旅客帶回家。

● 殃及60萬旅客 各國需協調接人返國 英國民航局今天凌晨發表聲明說：「由於事涉龐大，若干影響無可避免，不過民航局將儘可能協助旅客按原定日期返家。由於湯瑪斯庫克集團已停止交易，旗下所有航班如今都已取消。」

湯瑪斯庫克集團在全球16國經營飯店、渡假村和航空公司，每年服務1900萬旅客。透過湯瑪斯庫克集團出遊者目前有60萬人在海外各地，將迫使各國政府和保險公司協調展開大規模援助行動。

除了飛機停飛，湯瑪斯庫克集團旗下的旅行社也被迫停業，導致全球2.2萬名員工失業，其中9000人是國內員工。

(中央社)