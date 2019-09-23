男子張威欽以「男扮女裝」方式，多次騙取男子錢財及3C產品，今年4月落網後遭台北地院判刑後，檢警又查出張男以相同手法詐騙高雄男子錢包並盜領10萬多元現金，台北地檢署今依詐欺等罪嫌起訴張男。

檢警調查，張犯案時常以女性打扮現身，藉網路交友四處行騙，被網友稱為「偽娘」，他今年4月被捕時，不但身穿低胸女裝，還露出「事業線」。

檢警調查，2017年10月至2018年1月間，張在台北、新北市四處行騙，與男網友相約用餐、看電影、按摩，趁機竊取男網友現金、ipad平板電腦、SONY手機、iphone 8PLUS手機，並盜刷信用卡消費，得手約數十萬元。

今年4月張落網後，北院判決張男徒刑2年，另判刑1年10月，得易科罰金，可上訴。

一名高雄男子向檢警報案，指去年間與張相約看電影，因為張願意當他女友，他去排隊買電影票，將隨身包包交由張保管，還告訴張帳戶密碼，不料遭張盜領10幾萬元，北檢今依法起訴張。

(中時 )