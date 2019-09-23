你不知道的冷姿勢。(三個字SunGuts/YouTube)

一名上班族被手麻腳麻的問題困擾10多年都無法根治，就醫後才驚覺是床上的錯誤姿勢導致，不但嚴重傷害到背部肌肉，還壓迫到神經。物理治療師警告，長期趴在床上滑手機最傷脖子，猶如亂七八糟的「棒式」，容易衍生一連串問題。

專業物理治療師、知名YouTuber「三個字SunGuts」在YouTube分享案例指出，1名來自澎湖的患者，被手麻、腳麻的問題困擾10多年，由於平常工作上並沒有太多的勞力作業，始終找不出病因，直到來看診後才發現，他很喜歡趴在床上滑手機，終於找出問題癥結點。

趴著滑手機，不論是打手遊或追劇，常常不知不覺一個動作就維持幾小時，SunGuts分析，這樣的動作就像亂七八糟版本的棒式，由於背部肌肉長時間出力，容易導致脊椎兩側的肌肉群發炎受傷，甚至壓迫到神經，最傷的除了脖子，撐太久恐還會損害到肩關節，引發頸部痠痛及頭痛。

SunGuts建議，使用手機時最好保持坐姿端正，將手機抬高、頭部微微向下，也可以在手肘與身體間夾個枕頭，幫助肩膀放鬆，最重要的是，千萬別忘了每十分鐘要變換姿勢、起身走動，並將視線望向遠方，避免錯誤姿勢造成身體負擔。

(中時電子報)