立法院財政委員會上午請總統府祕書長陳菊出席委員會說明私菸案，總統府發言人丁允恭表示，上周五已函告不會出席。但召委費鴻泰仍表達不滿，認為陳菊拒出席「可恥」；藍委也批評，陳菊臉皮厚到槍打不過、砲穿不過。

國民黨立委林德福不滿陳菊未出席也說，總統府最高主管就是祕書長，陳菊難道一點責任都沒有，這個醜聞一發生，當時國安局長彭勝竹就下台，總統府侍衛室都是祕書長在監督，結果現在本末倒置，祕書長變成有權無責，把責任都推給國安局，陳菊好官自我為之，臉皮實在厚到槍都打不過去，砲也穿不過去。

對於陳菊未出席，費鴻泰相當不滿，批評可恥，要求總統府副秘書長施克和打電話給陳菊，施克和則說，依照慣例與法規，陳菊並不需要列席，且陳菊另有既定行程。

時力立委黃國昌質詢時問交通部長林佳龍對於華航調查報告是否滿意，林佳龍坦承，並不是很滿意；黃國昌並問施克和，總統府發言人聲稱菸品沒有從飛機上搬下來？施克和說，預購的9200條菸是機邊交易，但597條被檢方扣押的，的確是從飛機上下來的。

黃國昌怒斥，總統府發言人為何說沒有從飛機下來私菸，總統府可以帶風向撒謊嗎？總統府發言人可以發假訊息嗎？還有人說黃國昌胡說八道，要不要道歉，讓施克和無法回答。

(中時 )