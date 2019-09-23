屈公病例在新北市中和區已累積至11例，中和區公所利用假日時間內南里噴藥消毒。（中和區公所提供／葉書宏新北傳真）

屈公病例在新北市中和區已累積至11例，中和區公所利用假日時間內南里噴藥消毒。（中和區公所提供／葉書宏新北傳真）

屈公病例在新北市中和區已累積至11例，中和區公所利用假日時間內南里噴藥消毒，民政局柯慶忠到場關心。（中和區公所提供／葉書宏新北傳真）

屈公病例在新北市中和區已累積至11例，中和區公所利用假日時間內南里噴藥消毒，民政局柯慶忠到場關心。（中和區公所提供／葉書宏新北傳真）

屈公病例在新北市中和區已累積至11例，中和區公所利用假日時間內南里噴藥消毒，民政局柯慶忠到場關心，並致贈慰問金予內南里、外南里、福南里及中興里等里長，感謝里配合公所、衛生及環保單位動員鄰長、環保志工及巡守隊協助環境孳生源清理的辛勞。

柯慶忠除致贈里長慰問金外，並傾聽里長們這段期間屈公病防疫的甘苦心得。由於中和區確診的11案屈公病例活動史，都曾到國強嶺活動或居住周邊區域，所以周邊的內南里、外南里、福南里及中興里均列為加強防治區域，里長們每日動員各鄰長、環保志工及巡守隊巡視里內積水容器是否清除，全力協助各入戶孳清及消毒，與里民解說，期間也面臨部分民眾的不諒解，讓里長們心力交瘁。

柯慶忠表示，市長雖身在東南亞，但心繫屈公病疫情，防治屈公病最好的方式是清除孳生源，但單靠政府單位的力量有限，需要大家一起來配合，里鄰長、環保志工及巡守隊是里內環境的守護者，藉由大家的力量才能將防疫的效果發揮到最大，我們感謝各位里鄰長、環保志工及巡守隊，為了里民的健康，無怨的付出，並向所有第一線的防疫工作人員表示敬意。

中和區長賴俊達表示，防疫如作戰，今天雖然是假日，但自屈公病疫情發生至今，我們的防疫工作沒停過，至今已動員各里鄰長、環保志工及巡守隊16,021人次，清除各式底盤、輪胎、瓶罐、側溝及積水容器等8600個，也配合宣導屈公病防治，隨時隨手清理家中或戶外積水容器，確實做好「巡、倒、清、刷」，如發現有發燒、頭痛、噁心、初疹及關節痛等症狀，應儘速就醫，並提醒民眾強闖管制區，依規定可罰6至30萬，為了自己也為了大家，請民眾勿進入管制區。

高風險管制區域，請民眾配合切勿前往

一、福南里興南路二段24巷往國強嶺國勝嶺路口

二、内南里興南路二段114巷18弄2號前鐵門至8號

三、内南里興南路二段142巷底

四、外南里南山路236巷63弄口

五、中興里中興街233巷8弄復興國小旁

六、中興里中興街263巷中興公園3條步道

七、慈雲寺入口(圓通路369巷66號)

八、圓通路367巷68號

九、一線天登山步道

十、通往春秋墓園道路

十一、圓通路305巷

十二、園通寺內及停車場路口

十三、曉山青社區旁

十四、樂天宮路口

(中時 )