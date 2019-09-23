「莉姆姆的歌」小米甜甜圈創辦人邱琦恩指出，返鄉學習部落文化真的很重要。（陳淑娥攝）

政務委員唐鳳(前排中)參與論壇活動。（陳淑娥攝）

弘光科大資訊管理系傑出校友帶領學弟們組成「弘『原』好辣」團隊，21 日舉辦青年好政系列─Lets Talk「部落創生」原民部落發展現況與困境論壇，會中點出部落當地的就業機會，是部落創生最關鍵問題，在論壇中也做深入探討。

本次論壇在該校原資中心協助下，邀請多位回原鄉發展者與創業者分享實務經歷，也點出部落當地的就業機會是部落創生最關鍵的問題。行政院政務委員唐鳳特地與會。

負責規畫調查與編撰資訊管理系校友賴建宏與大二學生黃精豪指出，議題手冊除了訪談調查外，在部落發展相關政策分析因資料瑣碎且分散，所以在編撰與彙整時投入相當多時間，若政府部會在相關公示資料能集中某個部會網站或專案網站，或許對後續想要在此議題耕耘的人，可以有較大助益。

資訊管理系校友賴建宏與大二學生陳長文、謝永盛、謝昀承指出，在進行部落調查與訪談時發現，許多部落有相關問題，像屏東縣好茶部落、花蓮牧魯棧等部落等，多數只剩老人與小孩，青壯年為了生活遠赴都市，原鄉部落中有著就業、發展、教養等相關的問題。

「弘『原』好辣」團隊向教育部青年署提案爭取經費舉辦論壇，透過調查發現，75％原住民在外地工作，只有25％留在部落發展，離開部落到都市發展因素58％是著眼於就業機會。

論壇上找來7位回部落發展者、創業者分享實務經歷，台中市達觀部落返鄉創業青年吳軍佑說，剛回部落時打工收入少得可憐，但觀光背景的他慢慢靠著串連部落周邊資源，設計出一日獵人體驗活動；「莉姆姆的歌」小米甜甜圈創辦人邱琦恩指出，返鄉學習部落文化真的很重要，創業蘊底小米就是源自於原鄉，回部落讓他學習到製作小米甜甜圈，並把它分享出去。

南投縣仁愛鄉廬山社區發展協會總幹事張鈞凱指出，多數部落青年礙於生計無法返鄉或投入部落創生，個人英雄式的付出是返鄉發展的困境，像他幫部落社區申請很多計畫，完成核銷拿到政府補助款前，得借錢代墊經費。

弘光科大原住民族學生資源中心主任吉娃思巴萬表示，學校的高等教育深耕計畫與USR等計畫投入不少心力與資源在部落創生的議題上，她的作法都是先和部落溝通、了解需求，再去執行，接納度會比較高，建議政府應依據部落需求，為族人開設一系列課程培植部落實力，並與部落族人一起設計部落創生模式，讓年青人能回到部落。

唐鳳指出，政府和大家要成為夥伴關係，國發會今年以「隨到隨審」新的方式來執行地方創生計畫，縮短行政流程，只要大家在論壇中提到的部會相關提案送出來，會要求一一具體回覆可行性。

(中時 )