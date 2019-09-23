台東一名背包客棧業者表示，日前接待一名入住的住法國男子，供熱情接待對方吃、喝、住，沒想到法國男子不但睡了他女友，還帶他女友私奔，氣得他公布法國男子的照片和監視器畫面，發文警告大家「他都會單獨找女孩子喝酒」。

這名客棧老闆氣的在「爆料公社」發文：「這位法國人，你吃我、住我、喝我，還睡了我女朋友，還帶她私奔，我服了你」。並公布法國男子的照片與兩人偷偷在客棧大廳談情說愛的監視器畫面。

客棧老闆警告台灣背包客棧的業者要注意這個法國男子，表示他都會單獨找女孩子喝酒，「現在還在台灣趴趴走，大家注意。根據客棧老闆公布的監視器畫面，老闆的女友被法國人公主抱到沙發上，女方接著躺在法國人的大腿上，法國人則不斷撫摸女方額頭，兩人互動有說有笑，曖昧氛圍濃厚。

網友看後完傻眼回應「要謝謝他讓你發現渣女」、「放生了，不然還會有下次」、「你女友問題也很大！還好你發現她是這種人」、「然跑了就讓她走，回來也沒用了」、「好險你沒和她結婚」。

老闆發文提醒背包客棧業者注意該名法國男，但網友見文留言「放生了，不然還會有下次」。(圖／翻攝自爆料公社)

但有網友疑問「這影片時間是去年」、「你的問題最大，應該先檢討你自己吧！怎麼會去檢討別人呢？」對此，客棧老闆回應「檢討了9個月了。忍不下去了，因為我要工作，早出晚歸」。

(中時電子報)