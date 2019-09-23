市府代表城鄉局總工程司王敏治出面接下承諾書。(吳亮賢攝)

新莊及泰山塭仔圳市地重劃案今(23日)於新莊區公所舉辦第5、6場都市計畫公開展覽說明會，一早「塭仔圳產業自救會」、「塭仔圳反迫遷連線」成員即到場拉布條抗議，高喊「市府假安置，經濟全崩盤」，怒批市府沒有公有工業地能安置廠家前，便要求他們拆遷，「根本是毀了勞工生計」。

今日上午9時30分，自救會及反迫遷連線近20名代表在公展說明會場外舉行記者會，拉起抗議布條、手持看板，要市府聽見他們的訴求。

自救會指出，塭仔圳都市計畫一旦完成公展，最快109年年中就會開始拆除，但目前新北市府所掌握的公有工業地，如林口工一、新店寶高甚至瑞芳等地，完成期程皆晚於塭仔圳計畫動工時間，「這樣要如何妥善安置塭仔圳工廠？」

工廠業者黃小姐表示，「要我們搬走，市府要提供的公有工業地有些甚至還沒動工，這樣怎麼叫安置？」，她更質疑，產專用地還沒規劃好，現在搬走之後，等產專區完成後還要再搬回來，「根本沒辦法無縫接軌」

自救會秘書蕭米棋表示，政府召開的產業媒合座談會中，許多廠辦無法符合塭仔圳業者需求，並非不願意搬遷，「市府應研議產專區先建後拆，等產專區土地建構好後，再讓有意願搬遷的工廠進駐。」

現場自救會成員也拿出承諾書，呼籲市府接受三點訴求：「產專區無縫接軌安置」、「經發局立即盤點已開發公有工業地，安置塭仔圳工廠」、「與本會召開產專區研商會議」。

市府代表城鄉局總工程司王敏治也出面接下承諾書，但對於前兩項訴求，他表示政府能做的會盡量去做，但仍需帶回研議，最後則允諾會盡快召開研商會議。

(中時 )