洋基投手塞弗瑞諾飆出9次三振。(洋基官方臉書)

2019例行賽主場封關戰，洋基前王牌塞弗瑞諾(Luis Severino)主投5局無失分，飆出9K擊退藍鳥，奪下今年首勝。加上前一次對天使，塞弗瑞諾累計9局無失分。隊友賈吉(Aaron Judge)說：「我們的王牌回來了，我好興奮啊，他回來的正是時候。」

洋基因為家暴案失去了新王牌哲曼(Domingo German)，這時候塞弗瑞諾的狀態十分要緊。他今日投80球，坦承在第5局就有點累，希望能在季後賽之前調整好，他例行賽只剩最後一次先發對遊騎兵。

總教練波恩(Aaron Boone)說：「塞弗瑞諾今天的滑球不錯，有幾個失投，有幾個運氣好逃過。變速球和直球都很棒，看了令人振奮。他必須繳出好表現，我們才有機會在季後賽走得更遠。」總管凱許曼(Brian Cashman)季中曾表示，什麼補強都比不上回復身手的塞弗瑞諾。

洋基沙巴西亞(左)與總管凱許曼出場。（美聯社）

做為例行賽主場最後一戰，賈吉首局就領銜開轟，賈登納(Brett Gardner)更補了1發三分彈，讓塞弗瑞諾穩穩地投。終場洋基8-3打敗藍鳥。

此役也是左投沙巴西亞(CC Sabathia)在紐約主場例行賽的最後身影，賽前洋基特別為他舉辦歡送會，沙胖的家人與球迷獻上誠摯祝福，讓他感動地直流淚。總管凱許曼出來致贈禮物，請沙胖全家去日本度假10天。轉來洋基11年，洋基對沙胖可謂有情有義、有始有終。

(中時電子報)