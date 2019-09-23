18年前塗黑臉參加變裝舞會舊照曝光，被叮得滿頭包之後，加拿大總理杜魯道今天重新投入競選連任活動，開出中產階級減稅與手機費調降兩張支票救選情，也再度對黑臉事件道歉。
現年47歲的杜魯道（Justin Trudeau）早因道德瑕疵等爭議飽受抨擊，如今舊照曝光，揭露他多年前曾參加自己都認為是「種族主義」的活動，低迷選情更是雪上加霜。
昨天休息一天之後，杜魯道今天前往中部安大略省（Ontario）的勃蘭頓（Brampton）宣布兩項具體措施，力爭他所屬自由黨（Liberal）與在野保守黨（Conservatives）都想拉攏的中產階級選民。
杜魯道表示，如果順利連任，中產階級賺的頭1萬5000加幣（新台幣35.5萬元）不用繳稅。
他也承諾，加拿大手機資費將調降25%。他先前表示，加拿大的手機資費是「七大工業國集團（G7）裡數一數二高的」。
他說，這兩項措施，「一年會為加拿大努力工作的家庭帶來超過1500加幣回饋」。
杜魯道最大對手、保守黨黨魁謝爾（Andrew Scheer）同樣也承諾，他當選後，政府會把錢放回加拿大人的口袋。
杜魯道隨後在記者會上遭到黑臉舊照與影片的連番拷問。媒體18日曝光這些舊照和影像，裡頭顯示1990年代與2001年杜魯道多次把臉塗黑。
(中央社)
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