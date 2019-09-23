◎藍綠夾殺民眾黨恐泡沫化？柯文哲這樣說

民眾黨昨推出首波區域立委人選，外界好奇最後會拿下幾席，甚至有人說一席都選不上，民眾黨恐怕會泡沫化，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲23日指出，理想和手段要分開，不是每天在講有幾席，如果全面執政國家更爛，那有什麼用呢？

◎高鐵南延錢哪來？陳美伶：財務不用擔心

總統選舉將近，執政黨釋出利多，高鐵南延屏東最快本周定案；但外界質疑，這麼多利多政策錢從哪裡來？國發會主委陳美伶今於立法院經濟委員會質詢前表示，「高鐵南延屏東案」是重大政策一定要做，現在正進行可行性評估，行政院核定的重大計畫會經財政部、主計總處參與，財務計畫絕對是重要一環，仔細衡量、計算後核定，財務不用擔心。

◎穿國旗裝投票爭議 藍綠各有解讀

民進黨立委劉世芳今日於立法院內政委員會質詢時提到，明年總統大選投票當日，若有韓粉穿替國民黨提名總統參選人韓國瑜拉票的國旗裝進入投票所，有沒有違反行政中立和選務規定的問題？劉世芳要求中選會研議提供解決辦法。立委林麗蟬則質疑，不明白民眾穿中華民國的國旗裝為何不行，李進勇表示，只要不穿替特定候選人拉票的服裝，都不違反規定。

◎NCC：5G確定於12月10日正式競標

NCC代理主委陳耀祥23日出席立法院交通委員會進行專題報告，並備質詢，表示目前5G正進行競標申請的領標作業，目前共五家業者領取七份申請表，預定10月業者正式提出送件申請，12月10日正式競標。

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(中時電子報)