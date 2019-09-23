法務部長蔡清祥表示，今年首度成立「科技偵查指揮中心」及「雲端反賄數位中心」，要提升查賄工作的應變性及效率。（袁庭堯攝）

2020總統、立委大選將至，為了防堵賄選、推廣訴訟流程，高雄與橋頭地檢署攜手合作，推出RAP反賄選宣導歌曲「學不賄」以及司法近用權宣導影片。法務部今年也首度成立「科技偵查指揮中心」及「雲端反賄數位中心」，要提升查賄工作的應變性及效率。

法務部長蔡清祥表示，面對大選，檢、警、調、廉都做好準備，指揮中心透過現代科技，同步偵訊，分析數位證據，也能跨區、跨機關指揮辦案，能將現場查獲的證據立即傳輸到指揮心中作進一步查證。

在反賄選的工作層面，法務部也成立「雲端反賄數位中心」，透過新媒體傳播反賄的觀念及作為。蔡清祥強調，民眾過去只能透過書信、電話檢舉，現在與時俱進，透過手機APP就能迅速檢舉。

高雄地檢署檢察長周章欽表示，為了有效貼近選民，迎合新世代的風潮，「學不賄」特地以RAP歌曲的形式呈現，希望打入民眾的生活。該曲從歌詞、旋律到後製都是由「2019 HUG N RAP 全國饒舌創作大賽」冠軍團隊「SH!ZONE」打造，場地直接取自地檢署偵查庭、拘留室，警惕意味十足。

此外，針對民眾對於司法程序不了解，橋頭地檢署一群熱心檢察官，為了協助民眾擺脫涉及訴訟後、不知所措的窘境，特地耗時兩個月編劇、導演、出演，推出「司法近用權」宣導短片，宣導司法基本流程、偵查機關設備介紹、當事人權益保障等知識。為了因應社會多元族群現況，短片還特別同步推出國、台、客、英、泰、印尼、越南等7種多國語言版。

「學不賄」場景直接取自地檢署偵查庭、拘留室，警惕意味十足。（袁庭堯攝）

高雄地檢署檢察長周章欽表示，反賄宣導歌曲「學不賄」以RAP形式呈現，也是司法機關首次大膽嘗試。（袁庭堯攝）

(中時 )