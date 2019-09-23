立委林為洲等人今天於立法院內政委員會，質疑中選會主委李進勇的黨派色彩。林為洲提到，李進勇去年競選雲林縣長失利，不久即接任中選會主委，負責明年大選選務，讓人不禁質疑中選會的中立性。立委許毓仁指出，李進勇在敗選後曾說將退出政壇，為何又回鍋擔任政務職？李進勇表示，當時所指的是未來退出雲林的一切選舉。

立委林麗蟬表示，李進勇曾經擔任民進黨副秘書長，綠營色彩濃厚，去年縣長選舉連任失敗後，曾說出在故鄉結束政治生命是上帝最好的安排，但不久卻又接任中選會政務職。如何讓人相信李進勇的誠信？

許毓仁談到，李進勇擔任中選會主委後，應說清楚有無私下跟民進黨高層互通有無。許毓仁也提到，李進勇曾說退出政壇，被執政黨提名中選會主委後，又走馬上任。許毓仁諷刺，被提名前和被提名後是不同的李進勇。

立委林為洲談到，李進勇過去在民進黨多年，若說李進勇對民進黨沒有感情，沒有偏好，說出來也沒有人會相信。也因此過去中選會主委才會秉持任命超越黨派的人士擔任。林為洲說，對於李進勇本身能力和操守沒有意見，但李進勇的政黨背景才是讓人質疑和反感的原因。

針對藍營立委的質詢，李進勇表示，並未和綠營高層聯絡，若有，依法辦理。李進勇也承認，退出民進黨確是為了就任中選會主委，但強調是為了保持中立性。李進勇也回答，去年在縣長選舉敗選後所做承諾，是指離開雲林政壇。李進勇說，未來將不會參與雲林縣的任何選舉。

(中時 )