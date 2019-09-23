一日兩起詐騙案，所幸農會行員及警方及時勸阻避免老本被騙光光。太平警分局宏龍派出所員警日前上午、下午各接獲光興路某農會行員電話稱，「有民眾疑似遭詐騙，請警方協助。」員警到場時，發現都是利用投資土地及房地產可以一本萬利的詐騙手法，最後獲取民眾信任，好在員警耐心分別向當時陳姓老翁及廖姓婦人勸阻，成功避免民眾千萬元的損失。

太平警分局宏龍派出所警員吳偉亮日前上午9時許接獲轄內農會行員來電，稱「有民眾欲先解除新台幣500萬元定存後，並含活存部分提領1000萬元，疑似遭受詐騙。」員警立即趕往現場瞭解，經詢問該筆款項用途時，62歲的廖姓婦人言詞閃爍，供稱是要和友人投資購買土地及房地產，又不知友人聯繫方式，惟仍不相信遭到詐騙，經警方不厭其煩舉出相關詐騙案例，婦人才恍然大悟，避免千萬元的老本被騙。

當日下午1點多員警又接獲行員來電，同樣的手法這次事發生在76歲的陳姓老翁身上，宏龍派出所員警再次前往，老翁還支支吾吾說是南部的姪子要跟他一起投資買賣農地，要提領新台幣70萬元，員警隨即致電老翁之子確認無此事，除請家人前來帶回，並宣導防詐騙的相關資訊，避免再次受騙。一日兩起詐騙，好在警方及農會行員關懷提問及積極處置，成功阻詐1050萬元，保住民眾辛苦的血汗錢。

太平警方持續呼籲，詐騙手法日新月異，最常見的手法就是假投資、假冒檢察官監管民眾帳戶(假冒機關)、解除分期付款、網路購物等詐騙方式，民眾如有接獲疑似詐騙電話或其他任何疑問也歡迎撥打110或反詐騙諮詢專線165查詢，也可親至到當地派出所由警察協助查證。

★中時電子報關心您：防詐騙專線︰165，報案專線︰110

(中時 )