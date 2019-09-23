陸客減少，衝擊觀光商機，台中市還傳出多家商旅求售消息，台中市長盧秀燕23日表示，大環境這麼不好，地方政府需要努力「突圍」，這段時間必須與其他國家繼續連結，因此市府最近促成台中市跟韓國釜山、日本鳥取直航，台中市不斷在做其他拓點，甚至包括亞洲、歐美等其他國家，目的就是地方政府要突破大環境經濟不景氣，以及陸客急劇下跌的情形。

盧秀燕直言，現在大環境，可以說是非常的不好，第一、全球的經濟景氣不好，第二、兩岸關係又很衝擊，所以我們看到陸客來台的人數破了有史以來最低，聽說1個月大概900多人，跟過去1個月進來幾萬人相比降低很多。

「突破需要花時間，所以市府正努力想辦法跟其他國家連結，取代所流失的陸客！」盧秀燕說，台中市正大力提升其他國家來台觀光人數；另一方面，也不斷舉辦重大節慶活動，吸引國內的或是全球的遊客可以到台中市來。

她強調，因為兩岸的關係，台中市很早就已經發現今年的大環境、明年大環境會不好，所以市府今年第一次舉辦台中購物節，績效非常好，接著又繼續爭取舉辦台灣燈會，一年舉辦兩個重大活動，最主要的目的就是透過不斷的節慶活動增加遊客。

盧秀燕說，辦活動就是要讓國內遊客或是全世界遊客流入台中市，在台中消費，吃在台中、玩在台中、住在台中、買在台中，透過地方政府的努力來抵消大環境、經濟不景氣以及兩岸陸客急劇下滑造成的衝擊。

(中時 )