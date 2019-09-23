學校用這筆捐款將在日晷旁邊設置「從心出發」全球首都方位盤，指引孩子的心靈方向。（蘭潭國小提供／廖素慧嘉義市傳真）

被歸還的指北針署名捐贈者是第一、二屆理事長黃明哲。（蘭潭國小提供／廖素慧嘉義市傳真）

學校用這筆捐款將在日晷旁邊設置「從心出發」全球首都方位盤的設計示意圖。（蘭潭國小提供／廖素慧嘉義市傳真）

嘉義市蘭潭國小收到署名「江心懺」的校友寄還1個指北針及2000元捐款，表達20多年前將學校受贈的指北針據為己有，良心不安至今，學校用這筆捐款將在設於校內的日晷旁邊設置「從心出發」全球首都方位盤，指引孩子的心靈方向。

蘭潭國小於9月18日收到一個包裹，寄件人是「江心懺」，裡面有指北針、2000元現金，還有一封署名為懺悔者的信，內容描述自己當年念蘭潭國小，喜歡天文觀星活動，有一次打掃自然科學教室，一時起貪念，偷偷拿走「嘉義市天文協會第一、二屆理事長黃明哲贈」的指北針，據為己有，多年來羞愧與自責，指北針也不敢拿出來使用，一直放在抽屜裡，年紀漸長，深感悔悟，歸還指北針，並捐款2000元，也盼學校將他的事情告訴學弟妹們引以為戒。

校長吳青香說，嘉義市天文協會成立於1987年，推算江心懺應是2、30年前的校友，這個錯誤行為，讓他的內心煎熬了數十年，她收到這個包裹時內心很感佩，在晨會中說了這個故事，了卻他懺悔的心願，啟發孩子誠實、勇於認錯的精神與態度。

學校用這筆捐款設置「從心出發」全球首都方位盤，將安裝在校園中原有的日晷旁邊，配合世界主要城市的距離示意圖，以發揮觀測天文的最大效益，強化孩子的國際觀，更意寓指北針引領孩子朝著良善的方向前進。

(中時 )