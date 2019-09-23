台中檢署偵辦台通科技公司未上市股票詐騙案， 負責人謝明陽自2015年起4年間以偽造國際大廠合作等6大連環詐偽手法，還偽造專業會計師簽證及鑑價加持、詐稱海力士及金士頓等國際大廠將入股，連知名投資大戶、創投公司及投資分析師等人都上當，共詐財高達新台幣23億元，檢方依違反證券交易法及偽造文書等罪起訴。

台通科技以偽造國際大廠合作、假造國際大廠匯款金流、製作不實財務報表、偽造鉅額訂單、偽造輔導上市合作契約及詐稱國際大廠將入股等6大詐偽手法，財報資料專業完整精緻，使投資人誤判台通的業務及資產情形，連晶圓代工大廠旗下投資公司、股市大戶、房地產大亨、證券分析師及名嘴等專業財經投資人及機構砸數千萬元重金投資，近150個投資機構及個人淪為被害人。

台通科技公司於2006年設立在台中市大里區，以製造散熱元件等為主要業務，自2015年底業績不振、資金困窘。謝明陽即以家族所持有的公司股票詐騙投資，自2015年至2019年短短4年間，股價由每股15元飆漲到最高120元，股票買賣詐偽得款19億元、股票發行詐偽得款4億元。

台中地檢署檢察官謝志遠指揮台南市調查處及中部機動工作站等單位進行金融分析調查，比對稅務、金流等財務資料，釐清不法、突破層層詐偽資料，檢調於2019年5月間持搜索票搜索台通科技公司，查扣偽造財務資料、現金742萬元、7輛名貴轎車（經拍賣總價上千元）及15筆建物及土地。

謝明陽到案坦承證券詐偽，台中地檢署23日依違反證券交易法、偽造文書、違反商業會計法及公司法等做嫌起訴，移審後，台中地院接押，並續行審理。

(中時 )