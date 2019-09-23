新竹縣政府為推廣在地特色產品作為伴手禮，舉辦2020「新竹良品-縣上好禮」徵件活動，即日起至12月20日截止，目標至少蒐集80種品牌，希望從傳統到創新的產品能跨越「山、湖、海」3大特色，持續用「良品」行銷新竹縣。

縣府指出，鼓勵新竹縣各業者加入計畫，凡報名資料齊全，且具有在地特色或創新研發的良品，將優先列為縣府首席推廣對象。徵選出的商家和良品除製作專文推廣外，也將匯整電子型錄放上「新竹良品-縣上好禮」粉絲專頁，以便民眾隨時分享與瀏覽。

縣府為找出新竹縣具有潛力的特色產品加以推廣，舉辦過2屆10大伴手禮活動，2020「新竹良品-縣上好禮」活動徵件活動，採主動報名為主，民眾推薦為輔。

良品廠商需設立於新竹縣，並領有政府核發合法設立證明文件。商品需在新竹縣販賣，並須符合該類產品相關國家法令規定。

食品類產品需符合食品衛生安全管理法，並有完整食品標示及食品檢驗合格，且有完善的產品包裝。非食品類的產品需符合該產品相關法規，並有明顯商品標示，且需檢附報告日期2年內相關檢驗合格證明。詳情或相關諮詢，請洽「新竹良品-縣上好禮」粉絲專頁。

(中時 )