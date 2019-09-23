高雄巿長韓國瑜23日率隊在高雄巿議會舉辦109年度總預算案說明會，綠營炮聲隆隆，康裕成率先發難，接著邱俊憲、李柏毅發言時，引發底下藍軍不滿出言反駁，雙方群起爭論吵翻天，讓高雄巿總預算說明會頭一遭發生藍綠大吵。

康裕成發言時質疑韓巿府提出的歲入歲出差短持續縮小，認為菊巿府在2011年縣巿合併後，從165億餘元，經過8年，在去年減為65億餘元，而韓巿府109年度僅從65億餘元減少1億餘元而沾沾自喜，要求向前高雄巿長陳菊道歉。

康裕成另也提出中央沒有卡韓，以及韓國瑜的民調墊底，必須向行政院長蘇貞昌及高雄巿民道歉，僅接著發言的邱俊憲、李柏毅認為中央在109年度還給了高雄100億元，強調沒有中央卡韓，引發底下藍營議員出言爭論。

民進黨議員黃明太此時跳出來質疑藍營占用時間，國民黨議員也回嗆，雙方你來我往，互轟「卡韓」及「抹黑」，主席副議長陸淑美見狀，只好宣布休息5分鐘，但藍綠仍吵得不可開支，在5分鐘後，說明會才又重新繼續。

(中時 )