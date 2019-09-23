北市中山區通北街今(23日)接近中午發生一起墜樓死亡意外。一名路過民眾在通北街一棟大樓外，發現一名男子倒臥在階梯平台上，滿地是鮮血，民眾原本以為發生命案，立刻嚇得報警。警方到場後發現死者是一名年輕男子，身上有明顯的撞擊痕跡，而且疑似因撞擊力道過大而造成臟器外露。轄區中山分局清查詢問大樓保全及調監視器，發現該名男子並非住戶，但是對於是否有錄到男子出入大樓身影，警方三緘其口，由於死者身上未帶證件，警方正清查其身分當中。

(中時電子報)