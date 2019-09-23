北市墜樓意外 年輕男軀幹破裂慘死 12:292019/09/23 中時電子報 戴志揚 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 一名年輕男子疑似墜樓身亡，因撞擊力道猛造成軀幹破裂。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 北市中山區通北街今(23日)接近中午發生一起墜樓死亡意外。一名路過民眾在通北街一棟大樓外，發現一名男子倒臥在階梯平台上，滿地是鮮血，民眾原本以為發生命案，立刻嚇得報警。警方到場後發現死者是一名年輕男子，身上有明顯的撞擊痕跡，而且疑似因撞擊力道過大而造成臟器外露。轄區中山分局清查詢問大樓保全及調監視器，發現該名男子並非住戶，但是對於是否有錄到男子出入大樓身影，警方三緘其口，由於死者身上未帶證件，警方正清查其身分當中。 (中時電子報) #發現 #北市 也許您會感興趣 推薦閱讀 茂德土地變更闖關 暴利驚人！味全三重舊廠工變住商 每坪多賣10萬 04:102019/09/20 財經焦點 民眾黨首波立委名單 沒有學姐 04:102019/09/21 地方新聞 新北3成特教生 國中才鑑定 04:102019/09/21 地方新聞 代理特教師占3成 品質堪憂 04:102019/09/21 地方新聞 台東海漂32塊海洛因磚 今日拾4塊 15:582019/09/21 社會 騎歐兜邁遊七逃 歐里桑自摔 17:162019/09/22 社會 城鄉差距大 大專畢業返鄉就業 北市近七成居首 04:102019/09/23 財經要聞 北海岸風箏節 20對情侶秀恩愛 04:102019/09/23 地方新聞 罕見4米鬚鯨 擱淺外埔沙灘亡 04:102019/09/23 地方新聞 又酒駕？瑞穗自撞樹斷魂 10:102019/09/23 社會 社會熱門新聞 英雄不惜英雄 前健美國手約戰館長卻報警了... - 社會 三太子前激戰 妻見尪鹹濕訊息「脫褲從後Ｘ」超崩潰 - 社會 台灣一線女星遭「變臉」 慘淪韓A片女主角 - 社會 李佳芬委託律師23日告張雅琴、蘋果總編輯 - 社會 李佳芬硬起來 正式提告張雅琴 蘋果社長及記者 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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